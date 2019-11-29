شاهدوا.. شيلاء سبت ترد على منتقدي بكائها المتكرر

كتب امير فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2019 09:53 مساءً - ردت الممثلة البحرينية شيلاء سبت على منتقدي بكائها المتكرر في وسائل الإعلام، على أي موقف يروا أنه لا يستدعي ذلك، وقالت: “كلامي للبعض طبعاً اللي شادين حيلهم سب فيني.. حاولت أصير عديمة إحساس مثلكم بس ما قدرت. هذي أنا وهذي شخصيتي”.
وأضافت: “يوم تنعدم الإنسانية من البشر ويصيرون حقودين ويكرهون كل حد يدشون حتى بنوايا الشخص.. بالنهاية الإنسان الطيب يشوف الكل طيب نفسه والشرير يشوف الكل نفسه”.
وتابعت سبت: “أنا إنسانة لما أستأنس وايد أبكي، لما أتضايق وايد أبكي، لما أشتاق لشخص أبكي، لما أشوف صورة شخص عزيز علي متوفي أبكي.. ولما أودع أحد بالمطار أبكي، لما أتعود على ناس بشغل ويخلص الشغل أبكي، لما أي موقف يأثر فيني أبكي، حتى على الحيوانات أبكي”.
وكانت سبت قد بكت مؤخراً خلال استضافتها وشقيقتها الممثلة أبرار سبت، بإحدى حلقات برنامج “صدى الملاعب”، عبر شاشة MBC1.
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