تعرف على حفلات النجوم في الأيام الأخيرة من تشرين الثاني أبرزهم محمد منير

يودع نجوم الغناء العربى شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجارى بحفلات جماهيرية كبيرة، يبدأها الفنان محمد حماقى بحفل يحييه مساء اليوم الخميس في القاهرة الجديدة بأحد الفنادق الكبرى، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا. ومن المنتظر أن يشدو محمد حماقى بعدد من الأغنيات التى تنال إعجاب الجمهور منها «بعدنا ليه»، و«كل يوم من ده»، و«يا ستار».

وفى نفس اليوم، يحيى فريق «شارموفرز» حفلا غنائيا في استاد جامعة طنطا، ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتهم المميزة ومنها، «هيبتا، وإيزى مانى، والنميمة، ومستر شارموفرز العظيم، ميكى، ٥ سنتى»، بالإضافة إلى أغنيات ألبومهم الأخير «انفصام»، والذى نال إعجاب جمهورهم بشكل كبير.

ويوم الجمعة المقبل، يحيى الكينج محمد منير حفلا غنائيا ضخما، داخل أحد النوادى بمدينة الشروق. كان «منير» قد أحيا حفل افتتاح الدورة الـ٢٨ من مهرجان الموسيقى العربية، الذى أقيم في الفترة من ١ حتى ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، والذى شهد تكريمًا خاصة للكينج، كما طرح مؤخرًا أحدث أغنيته بعنوان «مهموم»، وهى كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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ويقام في نفس اليوم حفل النجوم أصالة وصابر الرباعى وشيرين عبد الوهاب، ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم. ومن المنتظر أن يقدم النجوم أصالة وصابر، وشيرين مجموعة من أشهر أغانيهم بحضور جماهيرى كبير.

شاركت شيرين في موسم الرياض، بحفل أقيم يوم ١٤ من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وحرصت خلال حفلها على تقديم أحد معجبيها للجمهور، وهو عجوز من سويسرا يحرص دائمًا على حضور حفلاتها.

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ويختتم نجوم الغناء حفلات شهر تشرين الثاني/نوفمبر بليلة طربية تنتظر الجمهور الخليجى يوم ٣٠ من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في مركز الملك فهد الثقافى بالرياض، بحفل غنائى تحييه الفنانة نوال الكويتية، والفنان نبيل شعيل، برعاية الهيئة العامة للترفيه، ضمن حفلات موسم الرياض.

طرحت «نوال» مؤخرا أغنية «يا بو الشباب»، وهى إحدى أغانى ألبومها الجديد «الحنين»، من كلمات عبد الله الملحم، ألحان يزيد الخالد، توزيع مشارى اليتيم، وتريات ثامر غنيم، مكس وماستر جاسم محمد، إيقاعات أحمد العنوه.

وأحيت نوال الكويتية، مؤخرًا حفلًا غنائيًا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافى، وهو الحفل الذى أطلقت عليه اسم «الحنين» تيمنًا باسم ألبومها الجديد «الحنين»، وقدمت خلاله مجموعة كبيرة من أغانى الألبوم

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