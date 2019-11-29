برنامج "الحياة اليوم" يعود بشكل مختلف 7 كانون الأول مع الإعلامية لبنى عسل

ينطلق برنامج "الحياة اليوم" بشكل جديد يوم السبت 7 ديسمبر، وتقدمه المذيعة اللامعه لبنى عسل، التي طالما حققت نجاحات مختلفة من خلال هذا البرنامج وينضم للمذيعة لبنى عسل هذا الموسم المذيع الدؤوب حسام حداد، الذي يأتي الدفع به جزء من منهجية مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية في تصعيد شباب مميز لكي يتقدموا صفوف الإعلاميين علي الشاشات المختلفة.



يتم عرض البرنامج يوميا فى تمام السابعة مساءا فيما عدا الجمعة، ويناقش البرنامج فى فقراته المختلفة كافة القضايا التي تهم المواطن المصري و حياته اليومية و يستعرض مشاكله و طموحاته و الحياة التي تعيشها الأسرة المصرية، كما توجد فى البرنامج بشكله الجديد فقرات لاستقبال شكاوى المشاهدين من الخدمات المختلفة التى تقدم لهم، ويتاح ذلك من خلال مداخلات تليفونية وإعطاء المسئولين حق الرد، كما يقوم البرنامج من خلال مذيعيه بالنزول للشارع في انحاء مصر المختلفة و الحوار مع المواطنين و التعرف على تحديات حياتهم و من ثم مقابلة المسئولين و تقديم تلك التحديات لهم بهدف المساهمة الفعالة الأعلامية فى كشف الحقائق و كذلك إبراز النجاحات وليس فقط التحديات.



و يعتبر برنامج "الحياة اليوم" من أقدم البرامج الحوارية على القنوات المصرية فقد انطلق فى مايو 2008 واستمر أحد النوافذ التي يطل منها المواطن على الشارع وإخباره، وهو أحد الأعمدة الأساسية التي ساهمت في نجاحات قناة الحياة ذائعة الصيت، لذلك اهتمت إدارة القناة أن يكون أول البرامج التي ستظهر بشكل جديد و روح متطورة.

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وأكدت إدارة القناة أن هذا التطوير يأتي في إطار منهجي و من خلال خطة لتقديم وجبة مميزة للمواطن المصري، وتقديم برامج جديدة تنموية وترفيهية واجتماعية على شاشة القناة المفضلة لديه، والمزمع أن تبدأ تلك البرامج الجديدة فى الظهور على الشاشة تباعا خلال الأسابيع القادمة لتكتمل الخريطة في يناير القادم.



وتقدمت إدارة القناة بالشكر للأستاذ خالد أبو بكر الذي ساهم في إنجاح البرنامج في دورته السابقة، الذي تم انتقاله إلى دور أخر في أحدى قنوات المجموعة

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