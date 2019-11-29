شكرا لقرائتكم خبر عن "سوء الحظ العجيب للتمثال الحجرى" يفوز بجائزة تحكيم مسابقة "سينما الغد" بالقاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفيلم البرتغالي الفرنسي "سوء الحظ العجيب للتمثال الحجري" للمخرج جابرييل أبرانتيس، بجائزة لجنة التحكيم، المقدمة من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، وأعلن ذلك خلال حفل ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، المقام حاليا بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم الذي شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدور أحداثه حول تمثال لفتاة صغيرة في متحف اللوفر يمل من وقفته، فيقرر مخالفة التعليمات والخروج لشوارع باريس للاختلاط بالحياة.

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شارك في عضوية لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة، المنتج والموزع البرتغالي نونو رودريجز، والممثلة المصرية حنان مطاوع، والهولندية ناتالي ميروب مسؤولة ترويج السينما الهولندية والثقافة السينمائية في جميع أنحاء العالم بمؤسسة SEE NL.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تختتم فعالياتها الليلة، شهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.