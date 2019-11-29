شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون ترتدى فستان بالمقلوب خلال احياءها حفلات بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى موقف غريب أثار جدلا كبيرا بين نقاد الموضة، احييت النجمة سيلين ديون حفلا غنائيا فى عيد الشكر فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية ، حيث ارتدت فستانها بالمقلوب، من تصميم دار الأزياء الفرنسية بالنسياجا.





بينما لم توضح سيلين ديون السبب وراء قيامها بارتداء الفستان بالمقلوب، والتى تعتبر من أغرب الإطلالات التى ظهرت بها نجوم الغناء بجانب المغنية ليدى جاجا.

وتحرص ديون ،على الظهور فى أسابيع الموضة الخاصة بالأزياء الراقية، وفى كثير من الأحيان تكن إطلالتها مثيرة للجدل، وهى الآن تحاول الحفاظ على المراكز المتقدمة على منصات الفتيات الأكثر أناقة رغم تقدمها فى السن، ويساعدها على تحقيق ذلك كل من مصممى الأزياء لو روش وسيدنى لوبيز، اللذان يحرصان على ظهورها بإطلالات أنيقة وجريئة.

Advertisements

تحيى النجمة العالمية سيلين ديون، حفل غنائى فى لبنان لأول مرة فى جبيل يوم الجمعة 31 يوليو 2020، ضمن جولتها الغنائية Courage العالمية، وحجز التذاكر تبدأ من 70 دولارا.