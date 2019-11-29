شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الفلسطيني "أمبيانس" يفوز بجائزة يوسف شاهين بالقاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفيلم الفلسطيني "أمبيانس" للمخرج وسام الجعفري، بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، والتي أعلنتها لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم الذي شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدور أحداثه حول اثنين من الشباب داخل أحد مخيمات الفلسطينية، يحاولان أن يسجلا مقطعًا موسيقيًا لإحدى المسابقات، لكنهما يجدان صعوبة في ذلك نتيجة الأصوات المرتفعة التي تتسلل إليهما من كل جانب.

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شارك في عضوية لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة، المنتج والموزع البرتغالي نونو رودريجز، والممثلة المصرية حنان مطاوع، والهولندية ناتالي ميروب مسؤولة ترويج السينما الهولندية والثقافة السينمائية في جميع أنحاء العالم بمؤسسة SEE NL.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تختتم فعالياتها الليلة، شهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.