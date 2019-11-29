شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي علوى تفتتح حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 41 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت النجمة ليلي علوي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 41، حيث قالت كلمة وجهت فيها الشكر لرئيس المهرجان محمد حفظي ومرحبه بجمهور المهرجان من كل انحاء العالم، وظهرت بعدها المذيعة جاسمين طه مقدمة الحفل والتي ظهرت بإطلالة راقية من اللون الأحمر.

شهدت السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 41 حضور كل من نجمة مسلسل صراع العروش الإنجليزية ناتالي إيمانويل وذلك بصحبة النجم المصري محمد كريم وبسمة وحنان مطاوع وزوجها ورئيس المهرجان محمد حفظي والدكتور خالد عبد الجلبل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات وعبير صبري وزوجها ونهى عادل ومريم حسن وفراس سعيد والاعلامية بوسي شلبي ومفيدة شيحة.

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فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.