شكرا لقرائتكم خبر عن "أرض الرماد" يفوز بجائزة شادى عبد السلام لأحسن فيلم فى القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فيلم "أرض الرماد" إخراج صوفيا كيروس أوبيدا، بجائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم، في مسابقة أسبوع النقاد الدولي، وأعلن ذلك خلال حفل ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، المقام حاليا بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم إنتاج كوستاريكا، وتشيلي، والأرجنتين، وشهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتدور أحداثه حول "سيلفا" التي تعيش في بلدة ساحلية بالكاريبي. وبعد الاختفاء المفاجئ لأمها، تجد نفسها مسئولة وحدها عن العناية بجدها الذي يرفض الحياة، وتصبح مطالبة باتخاذ قرار صعب: أن تساعد جدها على الموت وتواجه الحياة بمفردها تماما.

Advertisements

شارك في عضوية لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي، الأيرلندية جيسيكا كيانج الناقدة السينمائية بمجلة فارايتي، والمخرجة المصرية نادين خان، والناقد الأردني ناجح حسن.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تختتم فعالياتها الليلة، شهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.