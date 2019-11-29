شكرا لقرائتكم خبر عن "بيروت المحطة الأخيرة" أحسن فيلم غير روائى بآفاق السينما العربية بالقاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مسابقة آفاق السينما العربية، عن فوز فيلم "بيروت المحطة الأخيرة" إخراج إيلي كمال، بجائزة أحسن فيلم غير روائي، وأعلن ذلك في ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، المقام حاليا بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم الذي شهد المهرجان عرضه العالمي الأول، إنتاج لبناني إماراتي، وتدور أحداثه حول استكشاف مفاهيم الحدود والهوية والانتماء في منطقة من العالم كُتب عليها أن تكون دائمة الاضطراب.

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ترأس لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، الناقد الكندي بيرس هاندلنج المدير والرئيس التنفيذي السابق لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي خلال الفترة من عام 1994 وحتى عام 2018، وشارك في عضويتها الممثل الألماني توماس كريتشمان، والمنتج البلغاري ستيفين كيتانوف، والممثلة المصرية هنا شيحة، والممثلة اللبنانية بيتي توتل.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تختتم فعالياتها الليلة، شهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.