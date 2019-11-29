شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظى: مهرجان القاهرة السينمائى باع ما يقرب من 40 ألف تذكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس مهرجان القاهرة السينمائي خلال حفل الختام محمد حفظى التحية لكل من دعم المهرجان، وأوضح أنه لن يطيل في كلامه نظرا لتشوق المخرجين لمعرفة الجوائز ولانشغال البعض بمبارة الأهلي، موجها التحية أيضا لجمهور الزمالك، كما وجه الشكر للناقد أحمد شوقي، مؤكدا أنه تحمل مسئولية كبيرة بعد رحيل المدير يوسف شريف رزق الله ووجه الشكر ايضا للمخرج هشام فتحي مخرج الحفل.

وختم حفظي حديثه أن السينما سلاح ضد الرجعية وأن تذاكر المهرجان وصلت إلى ما يقرب 40 ألف تذكرة وهو ما يدل علي وعي كبير لدي الحمهور وشغف لحضور الأفلام.

شهدت السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 41 حضور كل من نجمة مسلسل صراع العروش الانجليزية ناتالي إيمانويل وذلك بصحبة النجم المصري محمد كريم وبسمة وحنان مطاوع وزوجها ورئيس المهرجان محمد حفظي والدكتور خالد عبد الجلبل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات وعبير صبري وزوجها ونهى عادل ومريم حسن وفراس سعيد والاعلامية بوسي شلبي ومفيدة شيحة.

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فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.