شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "اعتقال" يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فى مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفيلم الروماني "اعتقال" للمخرج أندريه كون، بجائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة، المقدمة من لجنة تحكيم أسبوع النقاد الدولي، وأعلن ذلك خلال حفل ختام الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائى، المقام حاليا بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم الذي شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدور أحداثه في أغسطس 1983، ولأسباب مجهولة، يتم القبض على المهندس "دينو" بينما كان يقضي وقتا ممتعا على أحد الشواطئ الرومانية بصحبة زوجته وابنيه.

يتم إيداعه في زنزانة واحدة مع "فالي"، الذي يتضح في مابعد أنه ليس مجرد زميل محبوس.

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شارك في عضوية لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي، الأيرلندية جيسيكا كيانج الناقدة السينمائية بمجلة فارايتي، والمخرجة المصرية نادين خان، والناقد الأردني ناجح حسن.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تختتم فعالياتها الليلة، شهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.