شكرا لقرائتكم خبر عن بإطلالات مثيرة وجذابة.. الفنانات يتألقن على السجادة الحمراء فى القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت عدد كبير من نجمات الفن على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ41، والمقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وشهدت منافسة بين الفنانات على الظهور بأجمل الإطلالات التي تنوعت بين القصير الجرئ والطويل والجذاب منهن، رانيا يوسف، حلا شيحة، هنا شيحة، مي عمر، سارة التونسي، ليلي علوي،، رزان مغربي، امينة خليل، لقاء الخميسي، شيرين رضا، حنان مطاوع، وغيرهن.

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وانطلقت الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائى، يوم 20 من الشهر الحالي، بتكريم النجمة منة شلبي، والمخرج عمرو عرفة، والمخرج تيري جيليام، وعرض في الافتتاح فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي.

عرض خلال فعاليات المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.