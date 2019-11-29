شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي علوى بإطلالة ملفتة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 41 حضور النجمة ليلي علوي والتي ظهرت باطلالة راقية جعلتها تستحق لقب قمر 14. وكان سبق وحضر كل من بسمة وحنان مطاوع وزوجها ورئيس المهرجان محمد حفظي والدكتور خالد عبد الجلبل مستشار وزير الثقافك لشئون السينما ورئيس جهاز الرقابة علي المصنفات وعبير صبري وزوجها ونهي عادل ومريم حسن وفراس سعيد والاعلامية بوسي شلبي ومفيدة شيحة وشيرين رضا وإيمان العاصي والمخرج ابو بكر شوقي واحمد داش ميس حمدان ورزان و انجي وجدان. فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية. Advertisements الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.

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