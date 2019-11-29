تراند اليوم : إستنوا مفاجأه أحمد فهمي لجمهوره بعد المهرجان.. ياتري مجهز إيه!!

انطلق منذ قليل، حفل ختام فعاليات الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، والتي كانت قد بدأت يوم 20 نوفمبر الجاري، بحضور عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن.

وعلى هامش الحفل، أجرى الفنان أحمد فهمي، لقاءً تلفيزيونيًا مع الإعلامية سالي شاهين، وظهر مرتديًا إطلالة غريبة، حيث ارتدى بذلة مكونة من جاكت قطيفة باللون الأحمر القاتم، مزين بعض الأزرار الذهبية، وبنطلون باللون الأسود.

علقت شاهين، على إطلالته قائلة إنها لا تستطيع أن تحدد موقفها بالتحديد هل أعجبتها أم لا، فرد عليها فهمي، قائلاً: “هنقرر حلوة ولا وحشة بالليل”، في إشارة منه إلى ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مظهره الغريب.

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يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أقيمت في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وشهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يشار إلى أن أحمد فهمي، كان قد شارك في دراما رمضان 2019، من خلال بطولة مسلسل “الواد سيد الشحات”، بجانب كلاً من زوجته الفنانة هنا الزاهد، والفنان محمد عبد الرحمن.

تدور أحداث المسلسل حول شاب مكافح يعمل كمندوب مبيعات يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ مالي كبير، لتبدأ رحلته في استرداد هذا المبلغ بمساعدة زوجته وأخيه، ليدخل في مواقف مختلفة وعوالم أخرى.

المسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.