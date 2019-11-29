تراند اليوم : بالصور- إتفرج علي موزز الفن في ختام مهرجان القاهرة

بدأ بعض النجوم في التوافد الى السجادة الحمراء بدار الأوبرا المصرية لحضور الحفل الختامي للدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من بينهم المذيعة مفيدة شيحة، والفنان الشاب يوسف عثمان، ويستمر باقي النجوم في التوافد.

ويشارك في حفل الختام نخبة من النجوم، منهم ليلى علوى، ورانيا يوسف، وعبير صبري وزوجها المحامي أيمن البياع، وحنان مطاوع وزوجها المخرج أمير اليماني، وبسمة، وشيرين رضا، ومادلين طبر، وإيمان العاصي، ولقاء الخميسي، وخالد سليم، ومريم حسن، والإعلامية بوسي شلبي، وغيرهم كثيرون.

وعرض خلال الدورة الـ41 من المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إضافة إلى تنظيم منصة المهرجان “أيام القاهرة لصناعة السينما” عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

وتختتم اليوم الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم “الأيرلندي” للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان “أيام القاهرة لصناعة السينما” عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.