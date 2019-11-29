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كتب امير فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2019 08:52 مساءً - نشرت هايلي بيبر صورة لها جديدة على صفحتها على احد مواقع التواصل الجتماعي.
وتظهر هايلي وهي تتبادل قبلة حميمة مع زوجها النجم جاستين بيبر.
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thankful for the love of my life
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A post shared by Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) on Nov 28, 2019 at 6:57pm PST
العارضة البالغة من العمر 22 عاماً كتبت على صفحتها:”شاكرة على حب حياتي”.
يذكر أن جاستين وهايلي كانا قد تزوجا رسمياً في أيلول/سبتمبر عام 2018، في مانهاتن بعد شهرين من الخطوبة.
من ناحية أخرى يستعد جاستين بيبر لإصدار ألبومه الجديد قبل أعياد الكريسماس، الا انه اشترط على الجمهور تحقيق منشوره الذي تحدث فيه عن الألبوم 20 مليون اعجاب كي يطرحه، وذلك بعد 4 سنوات من إصدار ألبومه الأخير “Purpose”.
كانت هذه تفاصيل خبر قبلة حميمة تجمع بين جاستين بيبر وزوجته.. والأخيرة تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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