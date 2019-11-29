قبلة حميمة تجمع بين جاستين بيبر وزوجته.. والأخيرة تعلق

كتب امير فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2019 08:52 مساءً - نشرت ​هايلي بيبر​ صورة لها جديدة على صفحتها على احد مواقع التواصل الجتماعي.

وتظهر هايلي وهي تتبادل قبلة حميمة مع زوجها النجم ​جاستين بيبر​.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> View this post on Instagram thankful for the love of my life Advertisements A post shared by Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) on Nov 28, 2019 at 6:57pm PST A post shared by Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) on Nov 28, 2019 at 6:57pm PST



العارضة البالغة من العمر 22 عاماً كتبت على صفحتها:”شاكرة على حب حياتي”.



يذكر أن جاستين وهايلي كانا قد تزوجا رسمياً في أيلول/سبتمبر عام 2018، في مانهاتن بعد شهرين من الخطوبة.

من ناحية أخرى يستعد ​جاستين بيبر​ لإصدار ألبومه الجديد قبل أعياد الكريسماس، الا انه اشترط على الجمهور تحقيق منشوره الذي تحدث فيه عن الألبوم 20 مليون اعجاب كي يطرحه، وذلك بعد 4 سنوات من إصدار ألبومه الأخير “Purpose”.