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محمد فؤاد يتعرض لأزمة صحية مفاجئة ويُنقل الى العناية المركزة

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كتب امير فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2019 08:52 مساءً - نُقل الفنان المصري ​محمد فؤاد​ الى المستشفى جرّاء تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ومن ثم قد تم نقله إلى العناية المركزة، ولغاية الآن لم يعرف بعد سبب هذه الأزمة، اذ ان الأطباء يجرون له حاليا الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.
الجدير ذكره ان محمد فؤاد كان قد طرح مؤخرا أغنية “خدنا معاك”، على قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك بمناسبة الإستفتاء على “التعديلات الدستورية”، التي أقرها البرلمان المصري بأغلبية الأعضاء، وهذه الأغنية من كلمات محمد البوغة، ألحان أحمد العتباني، وإخراج كمال عبد العزيز.

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