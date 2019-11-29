شاهدوا.. والد جيجي وبيلا حديد يعلن إفلاسه

كتب امير فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2019 08:52 مساءً - أوردت تقارير وسائل الإعلام العالمية أن والد عارضتي الأزياء جيجي ​بيلا حديد​، الملياردير الأميركي من أصل فلسطيني ​محمد حديد​، قد تقدم بطلب لإعلان إفلاسه.

ويأتي الأمر بعد أسبوع من إصدار المحكمة حكمًا بهدم قصر محمد حديد الذي يبنيه في لوس أنجلوس وعلى تكفل حديد بدفع 5 ملايين دولار لهدم منزله، وادعى حديد أنه يعجز عن دفع 5 ملايين دولار تكلفة هدم المنزل و5 ملايين أخرى لصالح إشراف خبير تابع للمحكمة على عملية الهدم.ويذكر أن قرار الهدم جاء لان المنزل الضخم المبني أعلى تل خطير على المباني المجاورة، وإذا سقط قد ينهار جزءً من الحي.

وتجدر الإشارة أنه من المقرر إجراء جلسات في الأول من شهر نيسان/أبريل العام المقبل، لتقديم طلب على إسقاط قضية هدم المنزل وإيقافها، ويصدر الحكم النهائي في 13 من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.