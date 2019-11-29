وفاة الممثل والمخرج المصري كمال إبراهيم

كتب امير فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2019 08:52 مساءً - فجع الوسط التمثيلي في مصر بوفاة المخرج والممثل المصري كمال إبراهيم، وقد أقيمت الجنازة ظهر اليوم في كنيسة السيدة العذراء مريم بمسرة من شارع شبرا، وتتقبل اسرة الراحل العزاء اليوم عند الساعة 6 مساء بقاعة كنيسة العذراء مريم بمسرة.
الجدير ذكره ان كمال إبراهيم في رصيده عدد كبير من الأعمال التمثيلية، فقد بدأ في منتصف الستينيات بالسينما المصرية، كـ افلام “الجزاء، سكرتير ماما، مغامرة شباب، واحدة بعد واحدة ونص”، ودخل المجال التلفزيوني في منتصف الثمانينيات، ومكان له ايضا نشاط أكاديمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
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