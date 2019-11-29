شاهدوا.. توقيف فنان تونسي بعد إتهام إعلامية له بالتحريض على إغتصابها

كتب امير فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2019 08:52 مساءً - بعد أن كانت قد استدعت النيابة العامة في تونس، الأربعاء الماضي فنان الراب التونسي ​أحمد بن أحمد​، الشهير بـ”كلاي بي بي جي”، وقامت بالتحقيق معه في اتهامه بالتحريض على الاغتصاب من قبل الإعلامية بية الزردي، وتواصلت التحقيقات حتى صدر القرار النهائي اليوم، بإحالته للمحاكمة بناء على جلسات ستُحدّدها المحكمة الابتدائية التونسية لاحقًا.

وأصدرت النيابة مذكرة إيداع بالسجن ضد المطرب التونسي، ونشر شقيقه عبر الصفحة الرسمية لأحمد على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة كتب فيها “بطاقة إيداع بالسجن تحيا تونس”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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