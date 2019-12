سيلين ديون ترتدي فستانها بالمقلوب وتثير الجدل! – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: أحيت النجمة الكندية العالمية سيلين ديون حفلة في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. إلا أنها أثارت الجدل بارتدائها فستاناً من علامة تجارية عالمية بالمقلوب.

ولم يعرف السبب الذي دفع ديون إلى ارتداء فستانها بالمقلوب، ولكنها في المقابل أشعلت المسرح بأغنية Imperfections. وتشاهدون صورها مرتدية فستانها بالمقلوب مرفقة.

وكانت سيلين قد اصدرت ألبومها الغنائي الجديد ويحمل اسم Courage – “الشجاعة”، ويتضمن عشرين أغنية وهي Flying On My Own، Lovers Never Die، Falling In Love Again، Lying Down، Courage، Imperfections، Change My Mind، Say Yes، Nobody’s Watching، The Chase، For The Lover That I Lost، Baby، I Will Be Stronger، How Did You Get Here، Look At Us Now، Perfect Goodbye، Best Of All، Heart Of Glass، Boundaries وThe Hard Way.

كما طرحت كليب خاص بأغنية عنوان ألبومها “الشجاعة”، وحقق العمل نسب مشاهدة مرتفعة عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

