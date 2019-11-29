نادين نجيم: أخاف من الموت وهذه مقولتي في الحياة

متابعة بتجـــــــــــرد: أجرت مجلة “سيدتي” والزميل علي حلّال دردشة سريعة مع النجمة نادين نجيم، أجابت الأخيرة من خلالها على مجموعة من الأسئلة السريعة التي نرفق أبرزها إليكم في هذه السطور:

ما الذي ممكن أن يدفعك إلى التردّد؟

الإبتعاد عن ولديّ بداعي العمل أو السفر.

هل أنتِ مريحة في العمل أم صعبة؟

سوبر مريحة (ضاحكةً).

هل تحصلين على ما تريدين دائماً؟

كلا، ولكن 90 بالمئة من الأشياء أحصل عليها.

ممّا تخافين؟

أخاف من الموت، وخصوصاً على الناس الذين أحبهم.

ما هو فيلمك المفضّل؟

The Holiday.

إذا كانت حياتك فيلماً أو أغنية، فماذا سيكون عنوانها؟

“إلى كل اللي بيحبوني”.

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اذكري شيئاً لا يمكنك العيش من دونه؟

طفلاي.

هل من شيء لا نعرفه عن ولديك؟

ولداي يمثّلان جيداً.

ما هو البرنامج التلفزيوني الذي من الممكن أن تقتلي أحداً لتطلّي عبره؟

لا ليس إلى هذه الدرجة، “ما في شي بعيني”.

مَن هي الشخصية التي تذهلك دائماً؟

أنجلينا جولي.

هل لديكِ موهبة مخبّأة ولا نعرفها؟

لديّ مواهب عدّة، كأنني أحبّ مثلا كل ما يتطلّب مجهوداً جسدياً.

ماذا تتمنّين أن تعيشي في عمر الخمسين؟

أن أفرح بولديّ وأن أزوّجهما.

ما هي مقولتك في الحياة؟

إعملْ بصمت ودع نجاحك يتحدّث عنك.