هند صبري تكشف سر غيابها عن ختام القاهرة السينمائي

متابعة بتجــــــــــرد: أبلغت النجمة التونسية هند صبري إدارة مهرجان القاهرة السينمائي اعتذارها عن حضور حفل ختام المهرجان بدورته الـ41. ويقام الحفل مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم.

وقالت هند في تصريحات لها، أنها تغيب عن حفل الختام، نظراً لسفرها إلى المغرب. إذ تشارك في مهرجان مراكش السينمائي، الذي تنطلق فعالياته بدايةً من 29 نوفمبر حتى 6 ديسمبر. وأكدت هند أنها كانت “اتفقت منذ فترةٍ طويلةٍ على المشاركة بقسم محادثة، على هامش مهرجان مراكش. ومن المستحيل أن تتراجع أو تعتذر بعد موافقتها. وهو ما يجعلها تتغيب عن حفل ختام القاهرة السينمائي لظرف خارج عن إرادتها”.

وأوضحت هند أنها “ترحب دائماً بالمشاركة فى جميع المهرجانات العربية، لدعم السينما العربية في كل الدول”. وأشارت إلى أن وجود نجوم عالميين في هذه المهرجانات، يضيف إليها كثيراً، ويثري السينما العربية.

وعن علاقتها بالسوشيال ميديا، قالت إنها “شر لابد منه”. وأوضحت أن “مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أمراً في غاية الأهمية، خصوصاً للنجوم. من أجل التواصل مع الجمهور في المقام الأول. إلا أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، يجلب الكثير من المشاكل والإزعاج”. وأضافت أن أقرب برامج السوشيال ميديا إليها هو “إنستاغرام”.

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وكشفت صبري أنها “ستعود من المغرب فور انتهاء المهرجان، للإعداد لمسلسل جديد، تعود به للدراما بعد غياب دام أكثر من عامين”. وكان آخر أعمالها مسلسل “حلاوة الدنيا”، الذي شاركها بطولته النجم التونسي ظافر عابدين. وقد وحققا معاً نجاحا كبيراً.

وأبدت هند اشتياقها الشديد للعودة إلى الشاشة الصغيرة، موضحةً أن غيابها لم يكن مقصوداً. لكن الظروف الإنتاجية أبعدتها ثلاث سنوات متواصلة. ورفضت هند الإفصاح عن أي تفاصيل تخص المسلسل. بل قالت إنها ستعلن التفاصيل فور الاستقرار على فريق العمل وموعد العرض. وأشارت إلى أنه من الممكن أن يكون المسلسل خارج سباق رمضان، لكن هذا الأمر لم يحسم بعد.

يذكر أن هند صبري زارت مؤخراً أكبر مخيم للاجئين في العالم، يضم مليون لاجئ روهينجي. كما زارت عدداً من المشاريع التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي. بما في ذلك توزيع المساعدات الغذائية، وتقديم التغذية للأطفال، وتوفير دورات تدريبية تحسن من مهارات النساء، لبناء قدرتهن على الاعتماد على الذات.