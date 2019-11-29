محمد فؤاد في العناية المركزة بسبب أزمة صحية مفاجئة – بالصور

منابعة بتجـــــــــــرد: تعرض الفنان المصري محمد فؤاد لأزمة صحية مفاجأة. ما تسبب في نقله إلى إحدى المستشفيات الكبرى في القاهرة.

وكشف مصدر مقرب من فؤاد، أنه “أثناء جلوسه بصحبة عدد من أصدقائه فجر اليوم، شعر فؤاد بتعب وإرهاق شديد. واكتشف أصدقاؤه ارتفاعاً حاداً في الضغط، وصل إلى 140/220. فساارعوا إلى نقله على الفور، إلى مستشفى قريبة من منزله. ثم نقلوه إلى مستشفى أخرى، بعد أن نصحهم الأطباء بحجزه. ويتواجد فؤاد حالياً تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لحين استقرار حالته بشكلٍ كامل.

وقال المصدر إن “نقابة الموسيقيين تحاول التواصل حالياً مع فؤاد أو شقيقه ومدير أعماله شافعي. إلا أن هواتفهم المحمولة مغلقة. وأكد مصدر من مجلس النقابة، أنهم أرسلوا أحد الأعضاء للاطمئنان على الفنان، رافضاً الإفصاح عن مكان المستشفى التي يتواجد بها فؤاد.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صوراً لفؤاد وهو في المستشفى، ما أقلق الكثير من جمهوره.