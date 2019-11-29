لقاء الخميسي: أرفضُ احتراف أبنائي مهنة والدهم.. لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية لقاء الخميسي إنها ترفض تمامًا أن يمتهن أبناؤها "أدهم وآسر"، نفس مهنة والدهما محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة وهي احتراف كرة القدم، موضحةً أنهما يمتلكان موهبة لعبة الكرة والفن بنفس المقدار.

وكشفت لقاء الخميسي في لقاء متلفز لها عن السبب وراء رفضها بالقول: "أنا قاتلة طموحاتهم ومش عاوزة واحدة تانية تعاني زيي وأنا بحب الستات لدرجة إني مش عاوزة واحدة تعاني".

وأضافت: "المعسكرات والمباريات كثيرة وبتضيع وقت من حياة المرأة مش من حياة الرجل"، مبينًة أن كلاهما يمارس رياضة كرة الماء.

واستطردت "أدهم بيحب المزيكا وآسر هيطلع ممثل، بدأت أركز معاهم وعندهم الموهبة وهيدخلوا مجال الفن لأنهما يمتلكان الموهبة ومتأكدة إن آسر هيمثل".

واستطردت الفنانة المصرية قائلةً إنها لا تبدي أي موافقة على الدور الذي يُعرض عليها إلا بعد قراءته بشكل جيد للحكم عليه وإبداء القرار النهائي بالموافقة أو الرفض، متمنيةً تقديم العديد من الأدوار التي لم يسبق لها تقديمها، مردفةً: "الست المصرية عندها شخصيات كتير جدًا تحب إن الواحدة تقدمها".‏

وبيّنت "الخميسي" في فقرة بالبرنامج تسمى "آه ولا لأ"، حيث رفضت أن يتم اتهام الممثل بالتكرار في حال ظهر في نفس الدور بأكثر من عمل، موضحةً أن زواج المشاهير صعب للغاية والسبب أن الجمهور يتدخّل في حياتهم ويحكمون عليهم وهذا يتسبّب في ضغط كبير لهم.

Advertisements

وأضافت أن أي اثنين مشهورين لابد أن يكون لديهما طاقة نفسية كبيرة لاستيعاب أحكام الجمهور وتحمل الضغوط الخارجية خاصةً أن البعض ينفصل بسبب هذه الضغوط، متمنيةً أن ينتهي الناس من إصدار الأحكام.

وأشارت إلى أنها تهتم بوضع اسمها على "التتر" في أي عمل فني تقدمه، لافتةً إلى أن هذا حق الممثل معنويًا، متابعة أنها لن تملَّ في يوم من الأيام من التمثيل، مردفةً أن حجم الدور التمثيلي لا يُهمّها ولكن الشخصية التي تُقدّمها وتأثيرها هو الأهم.

وبشأن الشائعات وتأثيرها على حياتها، قالت إنها تضايقت كثيرًا في حياتها مردفةً: "طلقوني 15 مرة وجوزوني 3 مرات من ورايا، ساعات بتضايق وساعات بعديها وحاليًا بشتغل على نفسي إني مكونش حساسة وأقفل ودني مركزش مع اللي حواليا وحاليًا غصب ني ببقى عاوز أنفجر وأوقات زوجي بيكون عامل مؤثر في هذا الأمر".

وأردفت لقاء الخميسي، أنها ذات مرة أوهمت زوجها محمد عبد المنصف، وكان ذلك في بداية ‏زواجهما أنها تحب كرة القدم، موضحةً أنها كانت تسأله باستمرار عن اللعبة وتُعلّق على أدائه في المباريات، لكنها "ملّت" من ‏تمثيل دور المهتمة بكرة القدم رغم أنها لا تحبها، مستطردةً: "ِشديته بقى عندي وبقى هو اللي يسألني عن ‏التمثيل".‏

وقالت لقاء الخميسي إنها أسست فرقة غنائية جديدة، لتقديم موهبتها الغنائية من خلالها، كما كشفت عن تحضير فيلم خاص بالمهرجانات وستكون التحضيرات طويلة متمنيةً أن يتم هذا الفيلم الذي سيحتاج لتصريحات كثيرة.

--