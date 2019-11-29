أريانا مع والديها.. للمرة الأولى منذ 18 عامًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انشغل العديدُ من المشاهير أمس الخميس في الاستمتاع بمناسبة عيد الشكر وقضاء الوقت مع الأصدقاء والمقرّبين، كما شارك الكثيرون متابعيهم بنشر الصور مع عائلاتهم وغيره بما في ذلك أريانا غراندي.

فقد أمضت النجمة الأمريكية وقتًا ممتعًا في عيد الشكر برفقة والدتها "جوان غراندي"، ووالدها "إدوارد بوتيرا"، وتعد هذه المرة الأولى التي تجتمع فيها أريانا مع كلا والديها، منذ أكثر من 18 عامًا.

فحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شاركت أريانا (26 عامًا) متابعيها على إنستغرام أمس الخميس، بنشر صورة جميلة لها ونادرة أيضًا، برفقة والديها، وأرفقت تعليقًا: "إنه عيد الشكر الأول برفقة كلا والديّ منذ 18 عامًا".

وفي حين أنه غالبًا ما تكون والدة وجدة أريانا وشقيقها أيضًا برفقتها معظم الأوقات، إلا أنه نادرًا ما شوهدت برفقة والدها، أو مع عائلتها مجتمعين.

Advertisements

ويأتي لمُّ شمل أريانا غراندي على كلا والديها، بعدما تصالحا، حيث كان والدها ووالدتها غير مقرّبين طوال فترة كبيرة، وذلك منذ انفصالهما عندما كانت أريانا في الـ 8 من عمرها، كما كان والدها بعيدًا عنها.

وفي مقابلة نادرة، سبق وكشفت أريانا في عام 2014 أن علاقتها غير وثيقة بوالدها، وأنهما لا يتواصلان، وفي حين أنها لم تُظهر أنها تعاني، إلا أنها أوضحت أن الأمر كان مؤرقًا نفسيًا، حيث قالت: "لقد استغرق مني الأمر وقتًا طويلًا لأكون بحالة جيدة".

وكانت أريانا دائمًا حريصة على إبقاء أمور عائلتها خاصة، ولاسيما فيما يتعلّق بعلاقتها بوالدها، كما سبق وقالت: "ما ساعدني في أن أصبح بحالة جيدة، هو تقبُّلي في نهاية المطاف أني أتشارك الكثير من السمات مع أبي، فأنا لم أكن أحب ذلك الجزء بشأني، ولكن كان عليّ تقبل فكرة انه لا بأس من أن تكون العلاقة متوترة مع شخص ما ولكنك لا تزال تحبه".

ورغم أنها نادرًا ما تحدّثت عن الأمور العائلية صراحةً، إلا أن أريانا ألمحت إلى معضلة طلاق والديها في أغنيتها التي أثارت ضجةً وحققت نجاحًا كبيرًا Thank U, Nex، حيث تقول إحدى عبارات الأغنية: "يوما ما، سأسير في الممر ممسكة بيدي والدتي، وسأكون شاكرة لأبي، لأنها تعلمت من الدراما"، وكانت تقصد بالممر، ممر العروس في الزفاف، حيث تسير العروس برفقة والدها.

ويأتي لمُّ الشمل بعدما ألمحت أريانا عن المصالحة خلال كريسماس العام الماضي، حيث نشرت صورة لوالدها أثناء تحدثهما عبر الفيديو، هذا ولم يتم الكشف عن تفاصيل أكثر بشأن لمِّ الشمل.