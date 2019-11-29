مشاعل الشحي وأحمد خميس يُحدّدان موعد زفافهما الثاني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس عن موعد زفافهما الثاني، والمقرّر إقامته نهاية ديسمبر المقبل بأحد الفنادق الكبري بدبي.

وقال أحمد خميس عبر حسابه الشخصي في إنستغرام "على فكرة الكل يعتقد هذا عرسنا الثاني.. بالأول إحنا ماسوينا عرس.. بالأول كانت حفل ملجة.. وبخصوص العرس راح يكون نهاية ديسمبر".

وكان الزوجان قد انتهيا من التحضيرات النهائية لعرسهما الجديد؛ الذي سبق وأعلنا عن إقامته، حيث نشر الزوجان فيديو للمساتهما الأخيرة قبل بدء الزفاف رسميًا.

ونشر الزوجان فيديو لبروفة العرس الجديد، حيث ارتدت مشاعل فستانًا أبيض طويلاً وطرحةً من النوع الملكي، كما ارتدى زوجها اللباس التقليدي للعرس، والمكوّن من "عباءة وشال".

وعلّقت مشاعل على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "إنستغرام": "من بروفة عرسنا الجديد شو رأيكم"، وعلى الجانب الآخر كتب زوجها أحمد خميس على فيديو آخر من تحضيرات العرس: "حين نعشق لا نختار من نعشقهم، ولكن القدر يقودنا لأشخاص قد نجن بعشقهم".

وكانت مشاعل قد كشفت هي وزوجها عن تحضيرهما لإقامة حفل زفاف جديد، بعد مرور عامين على زواجهما.

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وقال أحمد خميس، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه سيُقيم حفل زفاف جديدًا، لأنه لم يكن سعيدًا في حفل زفافه الذي أُقيم قبل عامين، مضيفًا: "هعمل حفل زفاف عشان متبسطتش في حفل الملكة، ومكانش معايا أهلي ولا حد من إخواني، وكان الحفل مش أسعد شيء في حياتي بل كان أسوأ شيء في حياتي".

وأضاف "خميس": "واحد منذ الصّغر ما شاف أهله ولا إخوانه، وفي حفلة الملكة قلت لهم ابعدوا واحد مستأنس مع زوجته، أبغي أرقص مع زوجتي أعطوني مساحتي، لكنني لم أستطع الرقص والفرح، وقلت لهم بدكم التصوير طيب صوروا وأنا مستأنس مع زوجتي".

وقالت مشاعل الشحي في ذات اللقاء التلفزيوني، إنهما سيتكفلان بكافة المصاريف وبكل درهم في الحفل، ولم يدعم حفل زفافهما أي "راعٍ" مردفةً: "بنسوي هذا الحفل علشان أحمد".

وأكّدت الإماراتية مشاعل أن الحفل سيحمل الكثير من المفاجآت التي لم يشهدها أي حفل زفاف من قبل، مشدّدة على أنه ليس لديها أي مانع بارتداء فستان الزفاف الأبيض مجددًا، وأن هذا الحفل سيُقام لدى عائلة أحمد، لأن الحفل الأول أُقيم لدى عائلتها.