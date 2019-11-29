شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل بصحبة النجم العالمى فان دام × صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة شيرى عادل مع الممثل العالمى فان دام، والتى لقت ترحيبا كبيرا عبر حساباتها على السوشيال ميديا.



شيرى عادل

وغرد متابعو الفنانة شيرى عادل، حيث قال أحدهم:" فاندام مرة واحدة أنتي قمراية تستهلي"، علق عبد الله :" منورة يا نجمة"، أضاف على :" عسل ربنا يحميكي".

يذكر أنه قد غابت شيرى عادل عن الأعمال الفنية من زواجها من معز مسعود باستثناء بطولتها حكاية من 5 حلقات بعنوان "نظرة فابتسامة" ضمت حكايات الجزء الثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك" وشاركها البطولة أحمد العوضى والذى عرض فى سبتمبر 2018.

وكان قد كرم النجم العالمي جان كلود فان دام تقديراً له ولأعماله الفنية، الشهر الماضى ، بمنتدى صناعة الترفيه Joy Forum19 فى الرياض، وقال فاندام خلال تسليمه التكريم، أنه سعيد بالجائزة لأنها على هيئة صقر الشاهين.

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