شكرا لقرائتكم خبر عن وفعلتها.. رانيا يوسف بفستان "مقفول" على السجادة الحمراء بختام القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت منذ قليل، النجمة رانيا يوسف على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولي في دورته الـ41، والمقام حاليا داخل دار الأوبرا المصرية، وعلى غير عادتها ارتدت هذه المرة فستانا مقفولا تماما عكس التوقعات، خاصة وأنها على مدار أيام المهرجان وفى حفل الافتتاح أردتدت فساتين جريئة ومثيرة.

انطلقت الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائى، يوم 20 من الشهر الحالي، بتكريم النجمة منة شلبي، والمخرج عمرو عرفة، والمخرج تيري جيليام، وعرض في الافتتاح فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي.

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عرض خلال فعاليات المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.