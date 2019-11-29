شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما يحيى حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى.. فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الموسيقى هشام خرما لتدشين انطلاقته الموسيقية لموسم الشتاء، من خلال حفل فنى يطل خلاله من قاعة الحكمة بساقية الصاوي، فى الثامنة مساء الخميس 12 ديسمبر.

واحتفى خرما مؤخرًا بإطلاق ألبومه الموسيقى الجديد "كن"، والذى عكف على العمل عليه قرابة 3 سنوات منذ إطلاق ألبومه الأول "اليقين"، ويجسد خلاله رؤيته الموسيقية "المتطورة"، فبعد غوصه فى فكرة "اليقين فى تحقيق حلمه أن تصل موسيقاه للعالم"، وصل فى الألبوم الثانى لمرحلة "اكتمال رؤيته الموسيقية" وضم 10 مقطوعات موسيقية، أطلق منها كليب الأغنية الرئيسية "كن"، بشكل فيديو كليب تم تصويره بالكامل فى آيسلندا، ويعد بذلك أول فنان مصرى وعربى يصور فيديو كليب هناك.

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ويعتبر خرما من أبرز أيقونات الموسيقى الإلكترونية بمصر، وحقق نجاحًا جماهيريًّا واسع المدى مع بدايات رحلة مشروعه الخاص العام الماضي الذي تمخض عنه إطلاق أول ألبوماته الموسيقية «اليقين»، ومن أشهر أعماله الغنائية «سهلة وبسيطة»، و«شوف بقلبك» و«فى الملكوت» وموسيقى بروموهات منتدى شباب العالم، وأطل مؤخرًا بأحدث أغانيه «يومين» بمشاركة النجم هانى عادل، ويحضر حاليًا لإطلاق ألبومه الموسيقى الثانى.