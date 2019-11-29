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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الممثلة البرازيلية ريبكا دا كوستا تستمتع بالحضارة المصرية فى الهرم والان مع تفاصيل الخبر
وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عبرت دا كوستا عن سعادتها لزيارة الأماكن الأثرية المصرية المختلفة، كما أنها تستمتع بالجو.
يذكر ان دا كوستا قد شاركت فى بطولة عدة أفلام مختلفة منها، the bag man، wild oats، breaking at the edge، وغيرهم.
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