شاهد.. الممثلة البرازيلية ريبكا دا كوستا تستمتع بالحضارة المصرية فى الهرم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الممثلة وعارضة الأزياء البرازيلية ريبكا دا كوستا صاحبة الـ 35 عاما، صورة لها، على حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام، وذلك فى إطار زيارتها للبلاد المصرية لحضور ختام مهرجان القاهرة السينمائى، حيث نشرت صورة وهى فى الأهرامات وعلقت دا كوستا على صورتها قائلة " رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة".

وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عبرت دا كوستا عن سعادتها لزيارة الأماكن الأثرية المصرية المختلفة، كما أنها تستمتع بالجو.

يذكر ان دا كوستا قد شاركت فى بطولة عدة أفلام مختلفة منها، the bag man، wild oats، breaking at the edge، وغيرهم.