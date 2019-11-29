رانيا يوسف تعلق على إطلالتها في ختام "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها اختارت إطلالة بحفل ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مغايرة تمامًا لما ارتدته في حفل الافتتاح.

وعلقت على ذلك، في حوارها مع مذيعة قناة "Dmc": " ابتديت بالاسود في حفل الافتتاح وقلت أفتح بقى في الختام".

الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.