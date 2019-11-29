نجلاء بدر تنشر صورتها مع ابنة الفنان محمد متولي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة نجلاء بدر، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع الصور "انستجرام"، صورة لها رفقة سمر متولي، ابنة الفنان الراحل محمد متولي.

وعلقت "بدر"، على الصورة قائلة: "الحلوة بنت الفنان الجميل الراحل محمد متولي، ربنا ‏يحفظك".‏

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: " سبحان الله نفس نظرة العيب"، "الله يرحمه أول مرة أعرف انها بنته".

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‏يذكر أن سمر متولي تقدم ‏شخصية "نيللي" في مسلسل "شبر مية"، والمسلسل من بطولة أحمد السعدني، نجلاء بدر، محمد علي رزق، مراد ‏مكرم، محمد ‏جمعة، رجاء الجداوي، نهى عابدين، ندى موسى، حنان سليمان، أمجد الحجار، إسماعيل شرف، تأليف شريف ‏بدر الدين، ‏إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.‏

وتوفى متولي في مطلع 2018، عن عمر ناهز 73 عامًا.

وولد متولي في شبين الكوم بالمنوفية عام 1945، لينتقل بعدها للإقامة بالإسكندرية حيث التحق بكلية دار العلوم، وتخرج بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية، ليبدأ مسيرته الفنية منذ السبعينيات، وكانت أول أعماله في السينما فيلم (خلى بالك من زوزو) عام 1972، ليشارك بعدها في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله (زيزينيا، العقرب، واحد صعيدي، سلام يا صاحبي).