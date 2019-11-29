بالصور| رانيا يوسف وبسمة وعبير صبري تصلن حفل ختام "القاهرة السينمائي 41"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

وصل منذ قليل، حفل ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المُقام على المسرك الكبير بدار الأوبرا المصرية، عدد كبير من نجوم الفن.

وشهدت السجادة الحمراء وصول "رانيا يوسف، بسمة، عبير صبري وزوجها، شريف حلمي، السيناريست سيد فؤاد، فراس سعيد، مادلين طبر، سمر مرسي"، وفريق عمل "بين الجنة والأرض" بينهم المخرجة نچوى نچار، والموسيقار تامر كروان.

الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.