"مفيش كيميا ما بينا".. عمرو سمير عاطف يكشف سبب نجاحه مع يوسف الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

احتفل السيناريست عمرو سمير عاطف، بعيد ميلاده الـ48، أول أمس الأربعاء، وهو أحد أهم المؤلفين الموجودين على الساحة حالياً.

وتزامنًا مع يوم ميلاده؛ كشف عاطف العديد من التفاصيل المتعلقة بطموحاته الفنية وأعماله القادمة.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يتمنى أن يصنع عمل سينمائي نادر ومميز على أن يكون إضافة له ولمشواره الفني الذي يثير على خطوات ثابتة، موضحًا أن السنوات الماضية كان يركز على الدراما التليفزيونية، على حساب السينما التي تحتاج إلى تفرغ.

وعن مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، والذي سيخوض به "عاطف" السباق الرمضاني القادم، قال إن فريق العمل لم يبدأ التصوير بعد، وأن قصة المسلسل مختلفة تمامًا عما قُدم في تاريخ التليفزيون، قائلًا: "أتمنى أن القصة تعجب الناس".

أما بشأن "الكيميا" والتوافق الفكري، بينه وبين الشريف، قال عمرو سمير عاطف، إنه لا يرى ذلك مطلقًا وإن ليس بينهم توافق فكري موضحًا بقوله: "احنا دماغنا مش واحدة خالص.. إحنا مختلفين جدًا لأن لو دماغنا واحدة مش هنحتاج بعض، يعني لو بفكر في نفس الأفكار اللي بيفكر فيها يوسف الشريف يبقى هنشتغل مع بعض ليه؟".

وأضاف: "لكن هناك بيننا درجة كبيرة من التفاهم وذلك يسهل كل شئ، ويجعله الأفضل".

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وردًا على أن أعماله لا تتناسب مع السوق المصري مسلسل "كفر دلهاب"، قال سمير عاطف، إن المشاهد المصري يُقبل على أعماله وإلا فلماذا حققت نجاحًا؟.

وعن قلقه تجاه الأعمال التي قد تكون غريبة على المجتمع المصري، قال إنه يشعر بقلق شديد عند صدور أي عمل جديد له لأنهa لا يعلم النتيجة وردود الأفعال، لأنه من الصعب التنبؤ بهذا.

وبدأ السيناريست عمرو سمير عاطف حياته بكتابة مسلسلات الرسوم المتحركة كالسندباد البحرى، من إخراج منى أبو النصر، والذى حصل على أكثر من 27 جائزة محلية ودولية، ثم توالت أعماله للأطفال، وكان أهمها مسلسل بكار بأجزائه التسعة.

كما شارك فى كتابة المسلسل الشهير "عالم سمسم"، ثم بعد ذلك اتجه لكتابة مسلسلات "السيت كوم" وقام بتكوين أول ورشة كتابة احترافية فى العالم العربى، وقد أنجزت هذه الورشة تحت قيادته مسلسلات مثل "راجل وست ستات" بأجزائه الأربعة و"تامر وشوقية" بأجزائه الثلاثة ثم "العيادة" و"عائلة الأستاذ أمين.

ثم اتجه للكتابة السينمائية، وكان أول أعماله فيلم "ولاد العم" من إخراج شريف عرفة، كما قدم، مؤخرا، سلسلة من الأعمال الدرامية التليفزيونية الناجحة منها مسلسلات "لعبة إبليس" و"رقم مجهول" و"الصياد" و"كفر دلهاب" وجميعها عرض فى مواسم شهر رمضان.

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