ريا أبي راشد تنشر صورة لزوجها الإيطالي.. هذا ما قالته عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك" صورة لها مع زوجها. وعلقت ريا أبي راشد على الصورة: "وراء كل أم عاملة تعمل، هناك زوج داعم ومحب (صبور) مثل زوجي". وتزوجت ريا عام 2011 من رجل أعمال إيطالي اسمه فاليريو وكانت في الرابعة والثلاثين من العمر ورزقا عام 2016 طفلة سمّياها لولا، وهي دائمًا ما تطلق على زوجها لقب "الشجرة" في إشارة منها لتطويره الدائم ومساندته لها في عملها، وتعرفت ريا على زوجها في إحدى الحفلات وهو شقيق زوج إحدى صديقاتها.

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