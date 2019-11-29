بعد غياب.. ظهور مميز لوفاء الكيلاني وزوجها تيم حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

شاركت الإعلامية وفاء الكيلاني، متابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صورة لها رفقة زوجها الفنان السوري تيم حسن لأول مرة منذ فترة طويلة.

ونشرت "الكيلاني" صورة لهما من داخل صالة الألعاب الرياضية.

وتزوج تيم حسن من وفاء الكيلاني عام 2017، في مفاجأة للجمهور، بعد قصة حب جمعتهما.

في سياق آخر، شارك تيم حسن في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الهيبة 3" من إنتاج شركة "صباح إخوان" ومن بطولة سيرين عبد النور ومنى واصف ومجموعة كبيرة من النجوم، وقامت ببطولة الجزء الأول الممثلة نادين نسيب جيم، فيما كانت نيكول سابا بطلة الجزء الثاني.