وفاة الفنان ألفريد كمال إبراهيم والعزاء بكنيسة العذراء بشبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

توفى الفنان ألفريد كمال إبراهيم، اليوم الجمعة، وشيعت جنازته عقب صلاة الظهر بكنيسة السيدة العذراء مريم بمسرة بشارع شبرا.

وأكدت الفنانة نهال عنبر، مسئول ملف الصحة بنقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسرة الراحل حددت إقامة العزاء مساء اليوم الساعة 6 مساءً بقاعة كنيسة العذراء مريم بمسرة.

يذكر أن، ألفريد كمال إبراهيم، شارك في العديد من الأعمال الفنية ومنها مسلسل "يونس ولد فضة" و"السيدة الأولى" و"أوراق التوت" و"أنا عشقت" و"نيران صديقة" و"شرف فتح الباب" و"قضية رأي عام" و"دعوة فرح" و"قسمتي ونصيبي" وفيلم "الرجل الأبيض المتوسط".