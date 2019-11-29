بالصور| حفل ختام "القاهرة السينمائي" يبدأ في استقبال ضيوفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تصوير- محمود عبدالناصر: بدأت السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في استقبال الضيوف. وكان أول الحضور الفنان الشاب يوسف عثمان، المذيعة بوسي شلبي، والمذيعة سالي شاهين، والمصور الشهير يايا. الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.

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