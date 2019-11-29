محمد فؤاد يدخل العناية المركزة عقب تعرضه لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
تعرض الفنان محمد فؤاد، لأزمة صحية، نقل على أثرها لمستشفى دار الحكمة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.
وأكد مصدر مقرب منه، أن فؤاد تعرض لأزمة صحية، صباح اليوم الجمعة، وتم نقله إلى طوارئ مستشفى دار الحكمة، ومنها إلى العناية المركزة.
وأضاف، أن الأطباء ما زالوا يفحصون حالته الصحية لوضع التقرير النهائي واكتشاف سبب الأزمة.
يذكر أن الفنان محمد فؤاد، يعرض له غدًا السبت، أولى حلقات مسلسله الدرامي الجديد "الضاهر" على شاشة قناة "الحياة".
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