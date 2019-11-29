فن ومشاهير

أنغام تكشف عن موعد حفلها الغنائي المقبل في السعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت المطربة المصرية أنغام عن إحياء حفل غنائي كبير على مسرح أبو بكر سالم في المملكة العربية ، يوم 5 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الرياض الترفيهي.

وأعلنت أنغام عن الحفل عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ ونشرت البوستر الدعائي للحفل الذي سيشاركها فيه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي والفنان العراقي وليد الشامي.
وكانت أنغام قد أحيت حفلًا مشتركًا مع الفنان السعودي المخضرم محمد عبده في مدينة الباحة السعودية، في أول محطة فنية تقيمها هيئة الترفيه في منطقة عسير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تكشف عن موعد حفلها الغنائي المقبل في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا