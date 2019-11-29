أنغام تكشف عن موعد حفلها الغنائي المقبل في السعودية

أعلنت المطربة المصرية أنغام عن إحياء حفل غنائي كبير على مسرح أبو بكر سالم في المملكة العربية السعودية، يوم 5 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الرياض الترفيهي.
وأعلنت أنغام عن الحفل عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ ونشرت البوستر الدعائي للحفل الذي سيشاركها فيه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي والفنان العراقي وليد الشامي.
وكانت أنغام قد أحيت حفلًا مشتركًا مع الفنان السعودي المخضرم محمد عبده في مدينة الباحة السعودية، في أول محطة فنية تقيمها هيئة الترفيه في منطقة عسير.
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