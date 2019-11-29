شاهد.. شيري عادل برفقة فان دام.. ومتابع: "فاندام بيبصلك كدة ليه"

نشرت النجمة شيري عادل صورة برفقة النجم العالمي فان دام وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين من الجمهور ومتابعيها وعلق احدهما قائلا:"فاندام بيبصلك كدة لية". Advertisements ويشار أن آخر أعمال شيرى مسلسل "السهام المارقة" والذي عرض في موسم رمضان 2018. والذي عرض في موسم رمضان 2018. مسلسل "السهام المارقة" بطولة شيري عادل، وشريف سلامة، وشيري عادل، ودينا يوسف، وهاني عادل، وعائشة بن أحمد، ومن إخراج محمود كامل.

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