فيديو..أومير بهاتي يطرح أحدث كليباته Meditation

طرح الفنان العالمي أومير بهاتي أحدث كليباته بعنوان Meditation، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

يذكر أن الفنان العالمي أومير بهاتي طرح سابقًا العديد من الكليبات، والأغاني، التي

حققت نجاحات مذهلة ومن بين تلك الأغاني والكليبات: Automatic، Life Is A Movie ،Let Me Know، See The Light.

