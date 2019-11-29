شاهد.. ماذا قال تامر حسني لمحمد فؤاد

نشر النجم تامر حسني صورة النجم الكبير محمد فؤاد وهو داخل مستشفى وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام.

وعلق "حسني" على الصورة قائلا:"مليون سلامة عليك يا أستاذ الأستاذة يارب تقوم بالسلامة لكل اهل بيتك و جمهورك".

وتعرض النجم محمد فؤاد لأزمة صحية، وتم نقله إلى مستشفى دار الحكمة، ومازال محمد فؤاد يتلقى الفحوصات اللازمة لوضع التقرير النهائي وتلقي العلاج اللازم.

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ومن ناحية أخرى، يستعد النجم تامر حسني لعرض فيلمه "الفلوس"، وهو من تأليف محمد

عبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق، وبطولة كل من تامر حسني زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، زيزو، ويزو، خالد الصاوي، كميل سلامة، عائشة بن أحمد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مشكلة الثقة بين الناس، ومن المقرر عرضه في موسم إجازة نصف العام الدراسي.