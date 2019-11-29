نشر النجم تامر حسني صورة النجم الكبير محمد فؤاد وهو داخل مستشفى وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام.
وعلق "حسني" على الصورة قائلا:"مليون سلامة عليك يا أستاذ الأستاذة يارب تقوم بالسلامة لكل اهل بيتك و جمهورك".
وتعرض النجم محمد فؤاد لأزمة صحية، وتم نقله إلى مستشفى دار الحكمة، ومازال محمد فؤاد يتلقى الفحوصات اللازمة لوضع التقرير النهائي وتلقي العلاج اللازم.
ومن ناحية أخرى، يستعد النجم تامر حسني لعرض فيلمه "الفلوس"، وهو من تأليف محمدعبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق، وبطولة كل من تامر حسني زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، زيزو، ويزو، خالد الصاوي، كميل سلامة، عائشة بن أحمد.
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مشكلة الثقة بين الناس، ومن المقرر عرضه في موسم إجازة نصف العام الدراسي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ماذا قال تامر حسني لمحمد فؤاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.