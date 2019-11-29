صور .. محمد فؤاد داخل المركز الصحي بعد تعرضه لأزمة صحية

تعرض النجم محمد فؤاد لأزمة صحية، وتم نقله إلى مستشفى دار الحكمة، ومازال محمد فؤاد يتلقى الفحوصات اللازمة لوضع التقرير النهائي وتلقي العلاج اللازم.

ومن ناحية آخرى يستعد النجم محمد فؤاد لعرض مسلسله الجديد، والذي يحمل أسم الضاهر غدًا، على شاشة قناة الحياة.

ومسلسل الضاهر من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد، وبطولة كل من محمد فؤاد، حسن يوسف، رغدة، تامر عبد المنعم، مادلين طبر، فريال يوسف، مظهر أبو النجا، علاء زينهم، صبري

عبد المنعم، عمر حسن يوسف، أحمد عبد العزيز، إنجي شرف، عمر أبو النجا، إيمان حمدي، سحر عبد الحميد، فايق عزب، تامر الجزار، محمد الشربيني، جمال يوسف، فهمي الخولي، مايسة الرباط، مروان عرفان، عمرو فريد، حسان العربي، فاطمة كشري، أحمد أبو عميرة، مريم سعيد صالح، منير مكرم، أحمد منير، رغدة سعيد، سميرة محسن، كريم كوجاك، أميرة هاني، نيفين محمد، رانيا الخطيب، إيمان سلامة، عهدي صادق، كريم الحسيني، علاء مرسي.

Advertisements

تدور أحداث مسلسل الضاهر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية ويقع في الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.

يشار إلى أن النجم محمد فؤاد يستعد لطرح ألبومه الجديد بعنوان سلام، والمقرر طرحه قريبًا، ومن ضمن أغانيه أستحملتني.

يذكر أن النجم محمد فؤاد طرح سابقًا ألبوم بعنوان بين ايديك، ويضم الألبوم على باقة متنوعة من الأغاني المميزة، ومن بينهم: ابن بلد، اعتب عليا، خبيني، ساعات بشتاق.