تراند اليوم : بالصور – شيماء سيف للسقا: بحبك يابو الجدعنة

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة تجمعها بالفنان أحمد السقا، من كواليس فيلم العنكبوت عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”.

وقالت “سيف”: كنت بسمع كتير عن جدعنتك وحب الناس الزايد ليك لحد ماقابلتك وعرفت أنك فعلا تستاهل الحب ده كله وزيادة كمان، لأنك أجدع وأجمل وأطيب خلق الله ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان ويكتب لك النجاح في كل أعمالك.. بحبك أوى يا أبو الجدعنة.. العنكبوت”.

فيلم العنكبوت من بطولة منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم والفنان زكي فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، شيماء سيف مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم، إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.