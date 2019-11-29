تراند اليوم : بعد إجرائه عملية جراحية .. حفلة في بيت عاصي الحلاني للتخفيف عنه – فيديو

خضع الفنان عاصي الحلاني، أمس الخميس، لعملية جراحية لنزع الأسياخ المعدنية التي تم تركيبها في يده وكتفه، بعد تعرضه لحادث في سبتمبر الماضي، إثر وقوعه من على الحصان.

وعلى الرغم من أن يوم إجراء الجراحة تزامن مع يوم عيد ميلاده، إلا أن ذلك الأمر لم يمنع أسرته من الاحتفال بهذه المناسبة السنوية.

فوجيء الحلاني، بأن أسرته أعدت حفلا صغيرًا وأحضرت له قالبًا من الحلوى للاحتفال بعيد ميلاده، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع Instagram، مقطع فيديو أوضح من خلاله ملامح ذلك الاحتفال.

وعلق كاتبًا: “هيك كان استقبال عيلتي الصغيرة ليلة البارحة، وهيدا أجمل استقبال مليء بالصدق والمحبة، أصروا على قطع قالب الحلوى لأتمنى للأيام القادمة أن تكون أفضل الحمد لله على كل حال وأهم أمنية عندي السلام والأستقرار الى بلدي لبنان وللوطن العربي الحبيب”.

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تابع: “أشكر من كل قلبي المحبين الطيبين الصادقين على جميع الرسائل الطيبة النبيلة ولكم مني وفي قلبي كل الحب والاحترام، أتمنى أن أكون دائماً على قدر محبتكم راجياً من الله أن يديم السعادة عليكم وعلى أهلكم وابنائكم وفي بيوتكم، لكم مني كل الحب”.

يشار إلى أن مدير أعمال عاصي الحلاني، كان قد صرح مؤخرًا بأن الحلاني، تعرض لحادث بسيط، وعاد إلى ‏المنزل بعد تلقيه الإسعافات اللازمة، إلا أن الكاتب الصحفي جمال فياض، أعلن خلاف ذلك، حيث زار عاصي ‏في منزله للاطمئنان عليه، وأكد أن الإصابة ليست بسيطة، بل إن الفنان نجا من خطر جسيم، وأن وحدها ‏العناية الإلهية أنقذته من سقطة كادت أن تكون كارثية‎.‎

وبعد فترة، خرج عاصي، عن صمته وطمئن الجمهور على صحته من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع Twitter، كتب فيها: “إلى جميع الأحباء والأوفياء، أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني، وإنني ممتن لكم على اهتمامكم ‏ودعواتكم، سائلًا الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة، إنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر، ‏وإن شاء الله ألقاكم قريبًا، لكم مني كل الحب والتقدير”.‏