تراند اليوم : إيرادات فيلم Frozen 2 يقترب من نص مليار دولار

أطلقت شركة ديزني فيلم الرسوم المتحركة Frozen 2 في جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضي، وحقق الفيلم أرباحاً وصلت إلى 350 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وحقق الفيلم في أميركا وحدها 127 مليون دولار في أول أسبوع عرض، وفقاً لصحيفة «سي نت».

وأشارت الشركة إلى أن الفيلم حقق أموالاً أكثر من أي فيلم رسوم متحركة في العالم نهاية الأسبوع الافتتاحي.

وحطم Frozen 2 الرقم القياسي في أرباح الاسبوع الافتتاحي، الذي كان يحتفظ به فيلم The Lion King، وهو تابع لشركة ديزني أيضاً، حيث حقق 245 مليون دولار في أسبوعه الافتتاحي. وتشير Box office Mojo إلى أن الصين هي أكبر مشترٍ دولي لفيلم Frozen 2 بنحو 53 مليون دولار.

وحققت شركة ديزني أكثر من مليار دولار من دور السينما الصينية هذا العام وحده.