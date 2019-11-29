تراند اليوم : لقاء الخميسي قاتلة طموحات أبنائها : مش هخلي زوجاتهم يعانو زي-فيديو

كشفت الفنانة لقاء الخميسي أنها لا توافق على الدور المعروض عليها قبل أن تقرأه بشكل جيد وكأنه ليس لها، لتستطيع الحكم عليه جيدًا فتوافق أو ترفض، كما أنها تتمنى تقديم العديد من الأدوار التي لم تقدمها بعد مستطردة: “الست المصرية عندها شخصيات كتير جدا تحبي إن أنتي تقدميها”.
أضافت لقاء الخميسي خلال لقائها مع الإعلامية شيرين حمدي في برنامج “أون ست” المعروض على قناة ”On E”، أن ابنيها أدهم وآسر كلاهما يحب الفن وكرة القدم بنفس المقدار، إلا أنها تمنعهما من ممارسة اللعبة، خوفًا منها على مستقبل زوجتيهما المستقبليتين.
تابعت الخميسي: “الاتنين عايزين يلعبوا كورة وأنا رافضة إن الاتنين يلعبوا كورة، قاتلة طموحاتهم، مش عايزة أي واحدة تعاني تاني في حياتها، أنا بحب الستات لدرجة إني مش عايزة حد يعاني، معسكرات كتير أوي، ماتشات كتير أوي، وقت ضايع من حياتك إنتي مش من حياته هو فلا”.
استطردت لقاء الخميسي أن كلا الولدين يمارسا رياضة كرة الماء، خاصة “أدهم” نجلها الأكبر، أما “آسر” فسيصبح ممثلًا، وهذا الأمر واضح حيث يستطيع إيهامهم في المنزل بأنه يبكي وإذا كشفت أمره يلتفت بعيدًا عنها ليضحك ثم يعود ليتقمص شخصيته مرة أخرى.
أردفت لقاء الخميسي أنها أيضًا أوهمت زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي وادي دجلة، في بداية زواجهما أنها تحب كرة القدم، وكانت تسأله باستمرار عن اللعبة وتعلق على أدائه بالمباريات، إلا أنها ملت من تمثيل دور المهتمة بكرة القدم خاصة وهي لا تحبها، وأضافت: “ِشديته بقى عندي بقى هو اللي يسألني عن التمثيل”.
إلى أن الفنانة لقاء الخميسي أعلنت عن تأسيسها لفرقة غنائية جديدة، تقدم من خلالها موهبتها الغنائية، وأوضحت خلال لقائها مع برنامج “آخر النهار” أنها أحبت الغناء قبل احترافها للتمثيل، مشيرة إلى خوضها تجربة غنائية منذ عامين.
أضافت أنها تسعى للاتجاه إلى الغناء في الفترة المقبلة، بسبب شعورها أن التوقيت مناسب لاتخاذ تلك الخطوة، مؤكدة أنها ترغب في إيصال رسالة إيجابية إلى الشباب.
كما كشفت لقاء الخميسي عن موعد حفلها الغنائي الأول، حيث تسعى أن يكون خلال شهر ديسمبر المقبل.
أيضا شاركت ضيفة شرف في فيلم التحريك “الفارس والأميرة”، كما قدمت أغنية الفيلم التي تتضمن رسالته.
فيلم الرسوم المتحركة “الفارس والأميرة” عرض بالدورة الثالثة بمهرجان الجونة، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك، وشارك في الأداء الصوتي عدد من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبد الرحمن أبو زهرة.