تراند اليوم : لقاء الخميسي قاتلة طموحات أبنائها : مش هخلي زوجاتهم يعانو زي-فيديو

كشفت الفنانة لقاء الخميسي أنها لا توافق على الدور المعروض عليها قبل أن تقرأه بشكل جيد وكأنه ليس لها، ‏لتستطيع الحكم عليه جيدًا فتوافق أو ترفض، كما أنها تتمنى تقديم العديد من الأدوار التي لم تقدمها بعد ‏مستطردة: “الست المصرية عندها شخصيات كتير جدا تحبي إن أنتي تقدميها”.‏

أضافت لقاء الخميسي خلال لقائها مع الإعلامية شيرين حمدي في برنامج “أون ست” المعروض على قناة ‏‏”On E”، أن ابنيها أدهم وآسر كلاهما يحب الفن وكرة القدم بنفس المقدار، إلا أنها تمنعهما من ممارسة اللعبة، ‏خوفًا منها على مستقبل زوجتيهما المستقبليتين.‏

تابعت الخميسي: “الاتنين عايزين يلعبوا كورة وأنا رافضة إن الاتنين يلعبوا كورة، قاتلة طموحاتهم، مش عايزة ‏أي واحدة تعاني تاني في حياتها، أنا بحب الستات لدرجة إني مش عايزة حد يعاني، معسكرات كتير أوي، ‏ماتشات كتير أوي، وقت ضايع من حياتك إنتي مش من حياته هو فلا”.‏

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استطردت لقاء الخميسي أن كلا الولدين يمارسا رياضة كرة الماء، خاصة “أدهم” نجلها الأكبر، أما “آسر” ‏فسيصبح ممثلًا، وهذا الأمر واضح حيث يستطيع إيهامهم في المنزل بأنه يبكي وإذا كشفت أمره يلتفت بعيدًا ‏عنها ليضحك ثم يعود ليتقمص شخصيته مرة أخرى.‏

أردفت لقاء الخميسي أنها أيضًا أوهمت زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي وادي دجلة، في بداية ‏زواجهما أنها تحب كرة القدم، وكانت تسأله باستمرار عن اللعبة وتعلق على أدائه بالمباريات، إلا أنها ملت من ‏تمثيل دور المهتمة بكرة القدم خاصة وهي لا تحبها، وأضافت: “ِشديته بقى عندي بقى هو اللي يسألني عن ‏التمثيل”.‏

‎ ‎إلى أن الفنانة لقاء الخميسي أعلنت عن تأسيسها لفرقة غنائية جديدة، تقدم من خلالها موهبتها الغنائية، ‏وأوضحت خلال لقائها مع برنامج “آخر النهار” أنها أحبت الغناء قبل احترافها للتمثيل، مشيرة إلى خوضها ‏تجربة غنائية منذ عامين‎.

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أضافت أنها تسعى للاتجاه إلى الغناء في الفترة المقبلة، بسبب شعورها أن التوقيت مناسب لاتخاذ تلك الخطوة، ‏مؤكدة أنها ترغب في إيصال رسالة إيجابية إلى الشباب‎.

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كما كشفت لقاء الخميسي عن موعد حفلها الغنائي الأول، حيث تسعى أن يكون خلال شهر ديسمبر المقبل‎.

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أيضا شاركت ضيفة شرف في فيلم التحريك “الفارس والأميرة”، كما قدمت أغنية الفيلم التي تتضمن رسالته‎.

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فيلم الرسوم المتحركة “الفارس والأميرة” عرض بالدورة الثالثة بمهرجان الجونة، وهو من تأليف وإخراج ‏بشير الديك، وشارك في الأداء الصوتي عدد من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، ‏عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبد الرحمن أبو زهرة‎.‎‏ ‏