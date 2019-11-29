نقل الفنان محمد فؤاد للمستشفى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري محمد فؤاد، لأزمة صحية شديدة نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وخضع محمد فؤاد، لعدد من الفحوصات الطبية للوقوف على سبب تعرضه للأزمة الصحية ونُشر صور له من داخل المستشفى خلال خضوعه للفحوصات.

وذكرت مصادر مقربة من محمد فؤاد، أنه تعرض لأزمة صحية بشكل مفاجئ حيث أنه كان طبيعيًا ولم يشتك من شيء.

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من ناحية أخرى، كشف المنتج والفنان تامر عبدالمنعم، عن قرب عرض مسلسل “الضاهر”، بعد منع عرضه لسنوات بسبب المشاكل التي مر بها المسلسل مع الرقابة ومع أبطاله، والمقرر عرض أولى حلقاته غدًا السبت.

المسلسل بطولة كل من المطرب محمد فؤاد والفنانة الكبيرة رغدة وتامر عبدالمنعم ومادلين طبر وإنجي شرف وفريال يوسف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبوالنجا وصبرى عبدالمنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبدالمنعم، وإنتاج تامر مرسي وتامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.

و”الضاهر” كان من المقرر أن يشارك فيه الفنان حسن يوسف والفنانتان لبنى عبدالعزيز، وزينة، وتم استبدالهما بالدكتورة سميرة محسن، والفنانة فريال.